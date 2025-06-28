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В Мексике задержали подводную лодку с 3,5 тонны кокаина на $42 млн

Наркоторговцы в Мексике перевозили крупную партию кокаина на подводной лодке.

Источник: Комсомольская правда

В Мексике задержали груженую наркотиками подводную лодку. Речь идет о крупной партии кокаина. В общей сложности на борту судна находилось 3,5 тонны кокаина.

«Министерство ВМС перехватило полупогружное судно у берегов штата Герреро, на борту которого находилось более 3,5 тонны кокаина». — написал министр общественной безопасности и защиты граждан Мексики Омар Гарсиа Харфуш в социальной сети Х.

Сообщается, что задержаны трое иностранцев. При этом общую стоимость нелегального груза Харфуш определил более чем в $42 млн.

Ранее Свердловской области правоохранители поймали двух мужчин, которые умудрились производить шоколадные конфеты с психотропными веществами и продавать их россиянам в красивых упаковках.

Накануне московские таможенники пресекли деятельность наркоконтрабандистов. Задержаны 22 участника ОПГ, изъято 2,2 тонны запрещенных веществ.

Также сообщалось, что в Алтайском крае в 2024 году от передозировки наркотиками скончались 28 человек, в том числе двое несовершеннолетних.