В Мексике задержали подводную лодку с 3,5 тонны кокаина на $42 млн

В Мексике задержали груженую наркотиками подводную лодку. Речь идет о крупной партии кокаина. В общей сложности на борту судна находилось 3,5 тонны кокаина.
«Министерство ВМС перехватило полупогружное судно у берегов штата Герреро, на борту которого находилось более 3,5 тонны кокаина». — написал министр общественной безопасности и защиты граждан Мексики Омар Гарсиа Харфуш в социальной сети Х.
Сообщается, что задержаны трое иностранцев. При этом общую стоимость нелегального груза Харфуш определил более чем в $42 млн.
Ранее Свердловской области правоохранители поймали двух мужчин, которые умудрились производить шоколадные конфеты с психотропными веществами и продавать их россиянам в красивых упаковках.
Накануне московские таможенники пресекли деятельность наркоконтрабандистов. Задержаны 22 участника ОПГ, изъято 2,2 тонны запрещенных веществ.
Также сообщалось, что в Алтайском крае в 2024 году от передозировки наркотиками скончались 28 человек, в том числе двое несовершеннолетних.