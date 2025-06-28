В Одессе прогремели взрывы, об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в своем Telegram-канале.
«В городе слышны взрывы!» — написал чиновник, не уточнив деталей о последствиях.
Позднее о взрывах сообщило украинское издание «Общественное». По данным его корреспондентов, взрывы прозвучали в городе как минимум трижды. Сообщается о повреждениях гражданской инфраструктуры. Более подробных данных издание не привело.
Накануне, вечером 27 июня, поступала информация о стрельбе в центре Одессы. В результате инцидента пострадал один человек.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в Киевском РТЦК в Одессе царят хаос и беззаконие. Людей хватают прямо на улице, зачастую без удостоверений личности, и насильно удерживают в стенах ТЦК. В основном, это наиболее социально незащищенные слои населения: лица без определенного места жительства, наркозависимые, люди с психическими расстройствами. Затем, посредством угроз и физического насилия, задержанных принуждают дать согласие на поступление на военную службу. Тех, кто не поддается давлению, перевозят в воинские части в соседние Кировоградскую и Николаевскую области. Однако, как правило, калек без документов отказываются принимать в личный состав.
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