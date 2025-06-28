Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Несколько взрывов прогремело в Одессе — мэр

В Одессе прогремели взрывы, об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в своем Telegram-канале.

В Одессе прогремели взрывы, об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в своем Telegram-канале.

«В городе слышны взрывы!» — написал чиновник, не уточнив деталей о последствиях.

Позднее о взрывах сообщило украинское издание «Общественное». По данным его корреспондентов, взрывы прозвучали в городе как минимум трижды. Сообщается о повреждениях гражданской инфраструктуры. Более подробных данных издание не привело.

Накануне, вечером 27 июня, поступала информация о стрельбе в центре Одессы. В результате инцидента пострадал один человек.

Ранее украинские СМИ сообщали, что в Киевском РТЦК в Одессе царят хаос и беззаконие. Людей хватают прямо на улице, зачастую без удостоверений личности, и насильно удерживают в стенах ТЦК. В основном, это наиболее социально незащищенные слои населения: лица без определенного места жительства, наркозависимые, люди с психическими расстройствами. Затем, посредством угроз и физического насилия, задержанных принуждают дать согласие на поступление на военную службу. Тех, кто не поддается давлению, перевозят в воинские части в соседние Кировоградскую и Николаевскую области. Однако, как правило, калек без документов отказываются принимать в личный состав.

Читайте материал по теме: Мэр Одессы на русском языке заявил, что Одесса «не русский город».