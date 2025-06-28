Маск рассказал, как Tesla впервые сама приехала к хозяину прямиком с завода

«Первая полностью автономная доставка Tesla Model Y с завода до дома клиента через весь город, включая автомагистрали, была завершена на день раньше запланированного срока!» — написал Маск на своей странице в Х.
Он поздравил команду Tesla с успешной разработкой программного обеспечения и микросхем для искусственного интеллекта.
Ранее Маск поделился видео с танцующим роботом-гуманидом Optimus от Tesla. Бизнесмен подчеркнул, что запись сделали в реальном времени и он постарался показать некоторые этюды.
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