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Взрывы прогремели в Одессе

Мэр Одессы Геннадий Труханов в субботу, 28 июня, сообщил о нескольких взрывах, прогремевших в городе.

Мэр Одессы Геннадий Труханов в субботу, 28 июня, сообщил о нескольких взрывах, прогремевших в городе.

— В городе слышны взрывы, — написал Труханов в своем Telegram-канале.

Помимо этого, чиновник не предоставил никакой подробной информации о происшествии, передает Лента.ру.

Ранее стало известно, что в пяти областях Украины объявлена воздушная тревога, о чем свидетельствуют данные официального ресурса оповещения населения.

Ранее стало известно, что в Староконстантинове, где расположен военный аэродром, прогремели взрывы. На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Также сообщается о взрывах в Киевской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях.