Взрывы прогремели в Одессе

Ранее стало известно, что в Староконстантинове, где расположен военный аэродром, прогремели взрывы. На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Также сообщается о взрывах в Киевской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях.