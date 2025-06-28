В России с 1 июля меняются правила хранения персональных данных: вот что будет запрещено

С 1 июля в России вступает в силу запрет на хранение персональных данных за рубежом. Это значит, что операторы персональных данных уже не смогут передавать базы для дальнейшего анализа, систематизации, хранения и других операций зарубежным обработчикам.
Соответствующая поправка в закон «О персональных данных» направлена на снижение риска утечки ПД, отметил руководитель юридического департамента «МТС Линк» Александр Кирсанов.
«После вступления в силу поправки можно ожидать более пристального внимания регулятора к тому, каким организациям бизнес (операторы ПД) поручает обработку данных россиян. Использовать зарубежные сервисы для аналитики станет затруднительно», — сказа он РИА Новости.
Также в России предлагают ввести общие правила по защите персональных данных для компаний и ужесточить штрафы за нарушения.
Ранее правовед Гончаров рассказал россиянам, откуда у мошенников появляются персональные данные жертв.
Также Роскомнадзор информировал, что около 7 миллионов записей о россиянах утекли в сеть в январе 2025 года.