Стало известно число россиян, у которых формируется накопительная пенсия

Накопительная часть пенсии формируется на специальном лицевом счете из отчислений работодателя и дохода от их инвестирования. Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и СФР вкладывают деньги в облигации и акции, и если инвестиции оказываются прибыльными, то сумма накоплений увеличивается.