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Стало известно число россиян, у которых формируется накопительная пенсия

Накопительная пенсия формируется почти у 73 миллионов россиян.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Накопительная пенсия формируется почти у 73 миллионов жителей России, следует из данных Социального фонда РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Согласно данным, формирование накопительной пенсии сегодня идет у 72,8 миллиона россиян.

Накопительная часть пенсии формируется на специальном лицевом счете из отчислений работодателя и дохода от их инвестирования. Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и СФР вкладывают деньги в облигации и акции, и если инвестиции оказываются прибыльными, то сумма накоплений увеличивается.

Накопительная пенсия назначается мужчинам в 60 лет, женщинам в 55 лет. При этом максимальное значение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии с 1 января 2025 года установлено в размере 270 месяцев.