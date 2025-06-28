Стало известно число россиян, у которых формируется накопительная пенсия

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Накопительная пенсия формируется почти у 73 миллионов жителей России, следует из данных Социального фонда РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным, формирование накопительной пенсии сегодня идет у 72,8 миллиона россиян.
Накопительная часть пенсии формируется на специальном лицевом счете из отчислений работодателя и дохода от их инвестирования. Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и СФР вкладывают деньги в облигации и акции, и если инвестиции оказываются прибыльными, то сумма накоплений увеличивается.
Накопительная пенсия назначается мужчинам в 60 лет, женщинам в 55 лет. При этом максимальное значение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии с 1 января 2025 года установлено в размере 270 месяцев.