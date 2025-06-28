Киевский суд назначил вице-премьеру Чернышову залог в 2,9 миллиона долларов

«Суд избрал меру пресечения вице-премьеру Чернышову — залог в размере более 120 миллионов гривен (около 2,9 миллиона долларов)», — говорится в материале.
Украинские СМИ пишут, что чиновник обвиняется в злоупотреблении должностным положением и участии в коррупционной схеме, которая могла причинить ущерб государству на сумму свыше 1 млрд гривен ($24 млн). Как отмечает источник, Чернышов, недавно вернувшийся из Европы, лично присутствовал на заседании.
Ранее НАБУ требовало не только залога, но и его отстранения от должности. Сам вице-премьер назвал обвинения необоснованными и заявил, что не намерен уходить в отставку, сославшись на большой объём работы. Суд также обязал чиновника в течение двух месяцев не покидать Украину, сообщать о смене места жительства и избегать контактов с другими фигурантами дела.
Напомним, уехавший из Украины вице-премьер и министр народного единства Алексей Чернышов 22 июня заявил, что вернулся в страну. В публикации в соцсетях он пообещал позже прокомментировать «кампанию по дискредитации», якобы развёрнутую против него после того, как он не вернулся домой из рабочей поездки в Австрию. Владимир Зеленский отреагировал на ситуацию только два дня спустя, сказав, что министр вернётся, когда выполнит все стоящие перед ним задачи. Отметим, что родственники Чернышова выехали из Украины незадолго перед тем, как он вернулся.