Киевский суд назначил вице-премьеру Чернышову залог в 2,9 миллиона долларов

Напомним, уехавший из Украины вице-премьер и министр народного единства Алексей Чернышов 22 июня заявил, что вернулся в страну. В публикации в соцсетях он пообещал позже прокомментировать «кампанию по дискредитации», якобы развёрнутую против него после того, как он не вернулся домой из рабочей поездки в Австрию. Владимир Зеленский отреагировал на ситуацию только два дня спустя, сказав, что министр вернётся, когда выполнит все стоящие перед ним задачи. Отметим, что родственники Чернышова выехали из Украины незадолго перед тем, как он вернулся.