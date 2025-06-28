Российские военнослужащие за прошедшую неделю значительно продвинулись в районе населенного пункта Юнаковка Сумской области Украины. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По словам эксперта, российская армия в настоящее время контролирует около половины территории Юнаковки.
— За эту неделю военнослужащие продвинулись на данном участке фронта, как в самом населенном пункте, так и по флангам, — цитирует Марочко ТАСС.
Он уточнил, что северная часть села находится под полным контролем Вооруженных сил России.
Министерство обороны РФ сообщило о том, что мотострелки российской армии смогли добраться до западной границы ДНР, откуда начали активно продвигаться в Днепропетровскую область вместе с танковой дивизией. Позднее в ведомстве добавили, что армия расширила площадь освобожденных районов в регионе.
Министерство обороны России 8 июня сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление в Днепропетровской области. Украинские войска потеряли за сутки около 530 бойцов, уточнили в ведомстве.