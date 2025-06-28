Врач назвала признаки панической атаки

«Паническую атаку ни с чем не перепутаешь, несмотря на то, что в ее манифестации могут быть полярные, противоположные по своим проявлениям состояния. Например, у кого-то паническая атака включает в себя моторную и аффективную расторможенность, проявляющуюся в метаниях, в хаотических движениях, в возгласах и плаче, в акцентах каких-то соматических состояний, то есть “нечем дышать”, “я умираю”. Но в целом такая версия атаки достаточно распространенная», — пояснила она.