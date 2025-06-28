Дачникам объяснили, когда за перевозку вещей на авто могут оштрафовать

По ее словам, правила перевозки вещей зафиксированы в ПДД. Согласно им, груз не должен ограничивать водителю обзор, затруднять управление и нарушать устойчивость транспортного средства, закрывать фары, номера и прочие знаки. Нельзя, чтобы груз мешал подавать сигналы рукой и воспринимать их другими, создавал шум, пыль или пачкал все вокруг.