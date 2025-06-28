Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дачникам объяснили, когда за перевозку вещей на авто могут оштрафовать

Юрист Билялова: за перевозку крупногабаритного груза на авто может грозить штраф.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. За неправильную перевозку груза на автомобиле дачникам грозит штраф в размере 500 рублей, рассказала агентству «Прайм» юрист Анастасия Билялова.

По ее словам, правила перевозки вещей зафиксированы в ПДД. Согласно им, груз не должен ограничивать водителю обзор, затруднять управление и нарушать устойчивость транспортного средства, закрывать фары, номера и прочие знаки. Нельзя, чтобы груз мешал подавать сигналы рукой и воспринимать их другими, создавал шум, пыль или пачкал все вокруг.

При несоответствии груза установленным требованиям водителю нужно устранить нарушения или прекратить движение.

«Если груз выступает за габариты автомобиля спереди и сзади более чем на 1 метр или сбоку более чем на 0,4 метра от внешнего края габаритного огня, его нужно обозначить знаками “Крупногабаритный груз”, — рассказала Билялова.

В темное время суток и при плохой видимости выступающий за габариты груз также следует обозначить фонарями или световозвращателями. За нарушение правил перевозки груза можно получить предупреждение или штраф в 500 рублей.