Президент России обратился к выпускникам страны

В 2025 году школьное обучение завершили более 640 тыс. 11-классников. Число тех, кто получил 100 баллов на ЕГЭ сократилось с 9,5 тыс. в прошлом году до 5,7 тыс. в нынешнем. В Рособрнадзоре отметили, что это число еще может вырасти за счет тех, кто сдал экзамены в резервные дни.