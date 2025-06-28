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Президент России обратился к выпускникам страны

Президент Владимир Путин обратился к российским выпускникам и поздравил их с окончанием школы.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в обращении к выпускникам России поздравил их с окончанием учебных заведений. Соответствующая видеозапись выложена на сайте Кремля.

Глава страны заявил, что сейчас перед окончившими школы открыты самые широкие возможности для самореализации. Путин в своем видеообращении также пожелал каждому выпускнику найти в жизни свое собственное предназначение.

«Главное — верить в себя и помнить: любой личный успех обретает особый смысл, когда твой труд приносит пользу людям, нужен родной стране», — сказал президент.

Путин также выразил уверенность в том, что выпускники школ поблагодарили тех, кто учил их все эти годы.

Владимир Путин также отметил, что сейчас выпускникам важно увидеть вдохновляющий пример молодежи, которая уже сейчас вносят свой вклад в укрепление страны, приумножает ее лучшие традиции, защищает подлинные ценности и национальные интересы. По его словам, близкие люди, наставники и государство всегда будут готовы поддержать выпускников в любом их благом начинании.

В 2025 году школьное обучение завершили более 640 тыс. 11-классников. Число тех, кто получил 100 баллов на ЕГЭ сократилось с 9,5 тыс. в прошлом году до 5,7 тыс. в нынешнем. В Рособрнадзоре отметили, что это число еще может вырасти за счет тех, кто сдал экзамены в резервные дни.