Президент России обратился к выпускникам страны

Президент Российской Федерации Владимир Путин в обращении к выпускникам России поздравил их с окончанием учебных заведений. Соответствующая видеозапись выложена на сайте Кремля.
Глава страны заявил, что сейчас перед окончившими школы открыты самые широкие возможности для самореализации. Путин в своем видеообращении также пожелал каждому выпускнику найти в жизни свое собственное предназначение.
«Главное — верить в себя и помнить: любой личный успех обретает особый смысл, когда твой труд приносит пользу людям, нужен родной стране», — сказал президент.
Путин также выразил уверенность в том, что выпускники школ поблагодарили тех, кто учил их все эти годы.
Владимир Путин также отметил, что сейчас выпускникам важно увидеть вдохновляющий пример молодежи, которая уже сейчас вносят свой вклад в укрепление страны, приумножает ее лучшие традиции, защищает подлинные ценности и национальные интересы. По его словам, близкие люди, наставники и государство всегда будут готовы поддержать выпускников в любом их благом начинании.
В 2025 году школьное обучение завершили более 640 тыс. 11-классников. Число тех, кто получил 100 баллов на ЕГЭ сократилось с 9,5 тыс. в прошлом году до 5,7 тыс. в нынешнем. В Рособрнадзоре отметили, что это число еще может вырасти за счет тех, кто сдал экзамены в резервные дни.