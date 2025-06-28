Американские сенаторы обсудили резолюцию о запрете на удары по Ирану без согласия Конгресса США. Согласно итогам голосования, решительное большинство не поддержало идею.
За резолюцию выступили 47 сенаторов. Однако 53 отдали голоса против документа. В Конгрессе напомнили, что только Капитолий обладает единоличной властью объявлять войну. Там же инициатива американского лидера Дональда Трампа по Ирану была названа «несанкционированной».
В Германии также осудили удары ВС США. По мнению политолога Йозефа Брамля, Дональд Трамп преподнес Китаю и России подарок, доказав, что Запад может нарушить свои же правила. Он указал на подрыв легитимности мирового порядка. Политолог подчеркнул, что действия США в отношении Ирана будут стоить Вашингтону доверия.