Сенат США отклонил резолюцию о запрете боевых действий против Ирана

В Германии также осудили удары ВС США. По мнению политолога Йозефа Брамля, Дональд Трамп преподнес Китаю и России подарок, доказав, что Запад может нарушить свои же правила. Он указал на подрыв легитимности мирового порядка. Политолог подчеркнул, что действия США в отношении Ирана будут стоить Вашингтону доверия.