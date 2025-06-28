«Титаник ещё не затонул»: Королевская чета Бельгии застряла в Чили из-за поломки самолёта

Неприятность произошла в момент, когда члены делегации уже заняли свои места на борту воздушного судна. В ходе буксировки транспортное средство повредило шины шасси самолёта, сделав его временно непригодным для полёта.
Поломка самолёта. Видео © Х / Wim Dehandschutter.
«Мы делаем всё, чтобы урегулировать ситуацию. “Титаник” ещё не затонул, мы остаёмся на борту», — процитировал слова короля Филиппа портал.
Ранее Life.ru сообщал о происшествии с самолётами в сочинском аэропорту. В процессе разгона по взлётной полосе один из воздушных судов задел крыло другого, стоящего рядом. К счастью, никто из пассажиров на борту не пострадал.