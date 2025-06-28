В Москве продлили срок передачи показаний счетчиков за услуги ЖКХ

«После трех месяцев, если показания так и не будут переданы, плата может быть рассчитана по нормативам, что, как правило, выше фактического потребления. В некоторых случаях, например, при длительном отсутствии показаний может применяться повышающий коэффициент. Несвоевременная передача показаний может повлиять на начисления за общедомовые нужды, так как они рассчитываются как разница между показаниями общего счетчика и суммой показаний индивидуальных счетчиков», — заключил он.