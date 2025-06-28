Депутат Немкин: VPN не гарантирует анонимность и может сам собирать данные

VPN-сервисы не обеспечивают полную анонимность в сети и не защищают от фишинга или вирусов. Более того, малоизвестные VPN могут сами собирать и продавать данные о действиях пользователей, заявил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
— Спрос на VPN-сервисы в России пока сохраняется. Но вместе с популярностью растет и количество заблуждений. Многие пользователи уверены, что VPN обеспечивает полную анонимность, скрывает всю активность и надежно защищает от любых угроз. На практике это не так, — подчеркнул Немкин.
Депутат отметил, что VPN — это всего лишь инструмент маскировки IP-адреса и шифрования канала, но он не отменяет всех других слоев цифрового следа, которые оставляет пользователь. Он также предупредил о рисках использования бесплатных или малоизвестных VPN-сервисов, которые могут фиксировать активность, логировать обращения к сайтам и даже передавать данные третьим лицам, передает РИА Новости.
Ранее Немкин также заявил, что следить за использованием VPN в России и штрафовать за это не планируется. По его словам, «такого вопроса нет в повестке».