Депутат Немкин: VPN не гарантирует анонимность и может сам собирать данные

Депутат отметил, что VPN — это всего лишь инструмент маскировки IP-адреса и шифрования канала, но он не отменяет всех других слоев цифрового следа, которые оставляет пользователь. Он также предупредил о рисках использования бесплатных или малоизвестных VPN-сервисов, которые могут фиксировать активность, логировать обращения к сайтам и даже передавать данные третьим лицам, передает РИА Новости.