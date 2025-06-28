Марочко: ВС РФ существенно продвинулись в Юнаковке и контролирует 50% села

Российские войска за последнюю неделю добились заметного продвижения в районе населённого пункта Юнаковка Сумской области Украины, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, в настоящее время около половины территории села находится под контролем российских сил.
Марочко отметил, что продвижение происходило как внутри самого населённого пункта, так и на его флангах. Он подчеркнул, что военные действия в этом районе были успешными, и позиции российской армии значительно укрепились.
Эксперт также уточнил, что на данный момент северная часть Юнаковки полностью перешла под контроль Вооружённых сил России, что позволяет расширить зону влияния и улучшить оперативную обстановку на этом направлении.
Ранее сообщалось, что переход под контроль российских войск села Новая Кругляковка в Харьковской области может осложнить логистику ВСУ на купянском направлении.