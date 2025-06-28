Накопительная пенсия: что это и у кого она формируется

Россияне могут претендовать на накопительную пенсию. Она формируется из отчислений работодателя и дохода от инвестирования. На данный момент, накопительная пенсия назначена 73 миллионам россиян, сообщили РИА Новости в Соцфонде.
Право на соответствующий вид государственной выплаты имеют мужчины в возрасте от 60 лет и женщины старше 55 лет. Оформить накопительную часть пенсии можно в СФР или через негосударственные фонды. Ее также можно наследовать.
Существует также максимальное значение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии. С 2025 года оно составляет 270 месяцев.
В Госдуме, тем временем, призвали отменить отсрочку выхода на пенсию для педагогов. Так, работники смогут получать государственные выплаты за 25-летний стаж.