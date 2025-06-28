Россиянам объяснили, когда за перевозку вещей на авто могут оштрафовать

За нарушение правил перевозки груза на автомобиле дачникам грозит штраф в размере 500 рублей, сообщила агентству «Прайм» юрист Анастасия Билялова.
По ее словам, требования к перевозке зафиксированы в ПДД. Согласно правилам, груз не должен ограничивать обзор водителю, затруднять управление автомобилем, нарушать его устойчивость, закрывать световые приборы, регистрационные знаки и прочие опознавательные знаки. Запрещено, чтобы груз мешал подаче и восприятию сигналов рукой, создавал шум, пылевое облако или загрязнял окружающую среду.
При несоответствии груза установленным требованиям водитель обязан устранить нарушения либо прекратить движение.
Юрист отметила, что если груз выступает за габариты транспортного средства спереди или сзади более чем на 1 метр, либо сбоку — более чем на 0,4 метра от внешнего края габаритного огня, его необходимо обозначить знаками «Крупногабаритный груз».
В условиях темного времени суток или недостаточной видимости выступающие части груза также должны обозначаться фонарями или световозвращающими элементами. Нарушение правил перевозки груза влечет предупреждение или наложение административного штрафа в 500 рублей.