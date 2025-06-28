Юрист напомнила дачникам о штрафе за неправильную перевозку груза на авто

Юрист также отметила, что, если груз выступает за габариты автомобиля спереди или сзади более чем на один метр, либо сбоку более чем на 0,4 метра от внешнего края габаритного огня, его необходимо обозначить специальными знаками «Крупногабаритный груз». В темное время суток или при плохой видимости такой груз должен быть отмечен фонарями или световозвращающими элементами. При выявлении несоответствий водитель обязан устранить нарушения или прекратить движение. За невыполнение требований предусмотрено предупреждение или штраф в размере 500 рублей.