В России будут блокировать имущество лиц и организаций, подозреваемых в причастности к диверсиям

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о разрешении блокировать счета и имущество лиц и организаций, подозреваемых в причастности к диверсиям. С 5 июля соответствующие изменения вступят в силу. Об этом уведомили в пресс-службе Росфинмониторинга, пишет ТАСС.
Отмечается, что полномочия по принятию соответствующих решений будут возлагаться на межведомственную комиссию. В ее состав входят представители ряда государственных органов.
«Решения будут приниматься на основании материалов, содержащих сведения о причастности лица к диверсионной деятельности (в том числе финансированию диверсии), и направляемых в межведомственную комиссию государственными органами и организациями, компетентными органами иностранных государств», — сказано в сообщении Росфинмониторинга.
В РФ также начнут регулировать деятельность по разведению чистопородных животных. Проект создан по поручению президента России.