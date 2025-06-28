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В России будут блокировать имущество лиц и организаций, подозреваемых в причастности к диверсиям

В Росфинмониторинге сообщили о начале блокировки счетов за диверсии с 5 июля.

Источник: Комсомольская правда

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о разрешении блокировать счета и имущество лиц и организаций, подозреваемых в причастности к диверсиям. С 5 июля соответствующие изменения вступят в силу. Об этом уведомили в пресс-службе Росфинмониторинга, пишет ТАСС.

Отмечается, что полномочия по принятию соответствующих решений будут возлагаться на межведомственную комиссию. В ее состав входят представители ряда государственных органов.

«Решения будут приниматься на основании материалов, содержащих сведения о причастности лица к диверсионной деятельности (в том числе финансированию диверсии), и направляемых в межведомственную комиссию государственными органами и организациями, компетентными органами иностранных государств», — сказано в сообщении Росфинмониторинга.

В РФ также начнут регулировать деятельность по разведению чистопородных животных. Проект создан по поручению президента России.