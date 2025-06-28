В России будут блокировать имущество лиц и организаций, подозреваемых в причастности к диверсиям

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о разрешении блокировать счета и имущество лиц и организаций, подозреваемых в причастности к диверсиям. С 5 июля соответствующие изменения вступят в силу. Об этом уведомили в пресс-службе Росфинмониторинга, пишет ТАСС.