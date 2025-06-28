Запрет на хранение данных россиян изменится с 1 июля

До вступления новых требований операторы персональных данных могли использовать российские серверы для хранения информации, а затем передавать базы иностранным компаниям для дальнейшей аналитики. Теперь это станет невозможным: законодательство полностью запрещает передачу, систематизацию, обновление, изменение и извлечение персональных данных россиян с использованием иностранных хранилищ. Ранее аналогичное требование охватывало только операторов персональных данных. Теперь под действие закона подпадают и обработчики — компании, которые получают готовые базы для оказания услуг по анализу, систематизации и другим видам обработки.