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Запрет на хранение данных россиян изменится с 1 июля

С 1 июля 2025 года в России вступает в силу запрет на хранение и обработку персональных данных граждан на зарубежных серверах — все этапы работы с такими сведениями должны будут осуществляться исключительно на территории страны. Об этом говорится в поправках к закону «О персональных данных», опубликованных на официальном портале правовой информации.

Данные россиян обязаны храниться только на территории России.

С 1 июля 2025 года в России вступает в силу запрет на хранение и обработку персональных данных граждан на зарубежных серверах — все этапы работы с такими сведениями должны будут осуществляться исключительно на территории страны. Об этом говорится в поправках к закону «О персональных данных», опубликованных на официальном портале правовой информации.

«После вступления в силу поправки можно ожидать более пристального внимания регулятора к тому, каким организациям бизнес (операторы ПД) поручает обработку данных россиян. Использовать зарубежные сервисы для аналитики станет затруднительно», — сообщил руководитель юридического департамента «МТС Линк» Александр Кирсанов РИА Новости.

До вступления новых требований операторы персональных данных могли использовать российские серверы для хранения информации, а затем передавать базы иностранным компаниям для дальнейшей аналитики. Теперь это станет невозможным: законодательство полностью запрещает передачу, систематизацию, обновление, изменение и извлечение персональных данных россиян с использованием иностранных хранилищ. Ранее аналогичное требование охватывало только операторов персональных данных. Теперь под действие закона подпадают и обработчики — компании, которые получают готовые базы для оказания услуг по анализу, систематизации и другим видам обработки.

Также с 1 июля этого года в России подорожают тарифы ЖКХ. Еще с июля для россиян будет по другому считаться пенсионный возраст. Более подробно о том, какие поправки начнут действовать с 1 июля — в материале URA.RU.