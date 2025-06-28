В Москве продлили срок передачи показаний счетчиков за коммуналку

Если жильцы не сообщают показания счетчиков воды или электроэнергии вовремя, в течение первых трех месяцев начисления производятся исходя из среднего потребления за последние полгода или три месяца (если приборы учета установлены недавно). По истечении этого срока оплата будет рассчитываться по нормативам, которые обычно выше фактических расходов. В отдельных случаях при длительном отсутствии данных может применяться повышающий коэффициент. Кроме того, задержка с передачей показаний способна повлиять на размер начислений за общедомовые нужды, поскольку эти суммы определяются как разница между общедомовым счетчиком и суммой индивидуальных показаний.