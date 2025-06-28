В Москве продлили срок передачи показаний счетчиков за коммуналку

Передавать показания можно будет до 30 июня.
В Москве срок передачи показаний счетчиков за коммунальные услуги временно продлен до 30 июня включительно. Такая мера принята из-за массового отъезда горожан на дачи и в отпуска. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
«В Москве продлили срок передачи показаний счетчиков до 30 июня включительно. Продление данного срока — временная мера, так как люди находятся в отпусках и на дачах. Обычно жильцы должны передавать показания индивидуальных приборов учета не позднее 25 числа каждого месяца, однако часто на местах управляющие компании, ТСЖ или ресурсоснабжающая организация обозначают свои даты, например, с 15 до 20 числа», — пояснил Кошелев РИА Новости.
Он отметил, что сотрудники управляющих компаний имеют право проводить сверку показаний счетчиков не чаще одного раза в три месяца при условии предварительного уведомления жильцов о визите. Штрафы или пени за несвоевременную передачу данных законом не предусмотрены, однако возможна существенная переплата при расчетах по нормативу.
Если жильцы не сообщают показания счетчиков воды или электроэнергии вовремя, в течение первых трех месяцев начисления производятся исходя из среднего потребления за последние полгода или три месяца (если приборы учета установлены недавно). По истечении этого срока оплата будет рассчитываться по нормативам, которые обычно выше фактических расходов. В отдельных случаях при длительном отсутствии данных может применяться повышающий коэффициент. Кроме того, задержка с передачей показаний способна повлиять на размер начислений за общедомовые нужды, поскольку эти суммы определяются как разница между общедомовым счетчиком и суммой индивидуальных показаний.
Продление срока передачи показаний счетчиков совпадает с предстоящим с 1 июля 2025 года повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В среднем по стране они вырастут на 11,9%.