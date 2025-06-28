Суд отказался смягчить меру пресечения экс-депутату Курской облдумы

Как следует из судебных документов, с которыми ознакомилось агентство РИА Новости, Васильев частично признал вину по статье о растрате в особо крупном размере и выразил готовность сотрудничать со следствием. Однако суд отклонил ходатайство защиты о смягчении меры пресечения, не найдя медицинских противопоказаний для содержания в СИЗО.