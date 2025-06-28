Суд отказался смягчить меру пресечения экс-депутату Курской облдумы

Апелляционный суд оставил в силе решение о заключении под стражу бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева, обвиняемого в растрате бюджетных средств при строительстве оборонительных сооружений на границе региона.
Как следует из судебных документов, с которыми ознакомилось агентство РИА Новости, Васильев частично признал вину по статье о растрате в особо крупном размере и выразил готовность сотрудничать со следствием. Однако суд отклонил ходатайство защиты о смягчении меры пресечения, не найдя медицинских противопоказаний для содержания в СИЗО.
«Постановление… об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката — без удовлетворения», — говорится в документе.
Напомним, что Генпрокуратура РФ через суд потребовала взыскать более 3,2 млрд рублей с бывшего руководства «Корпорации развития Курской области» и ряда предпринимателей за хищения при строительстве фортификационных сооружений.
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