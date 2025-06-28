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Маск сообщил о первой автономной доставке беспилотного такси Tesla

Автомобиль самостоятельно преодолел путь от завода до дома покупателя.

Источник: Аргументы и факты

Глава компании Tesla Илон Маск сообщил, что первая автономная доставка электромобиля Tesla Model Y без участия водителя успешно состоялась и даже раньше намеченного срока. По его словам, автомобиль самостоятельно преодолел путь от завода до дома клиента, подтвердив готовность технологии к практическому применению.

«Первая полностью автономная доставка Tesla Model Y с завода до дома клиента была осуществлена на день раньше запланированного срока!» — написал Маск в социальной сети X*.

Он выразил благодарность команде инженеров и разработчиков Tesla, особенно специалистам в области программного обеспечения и искусственного интеллекта, за их вклад в реализацию этого достижения.

Ранее Илон Маск поделился результатами своего теста на наркотики после того, как у него произошла перепалка с президентом США Дональдом Трампом.

* Соцсеть Х (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

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