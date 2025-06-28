Маск сообщил о первой автономной доставке беспилотного такси Tesla

Глава компании Tesla Илон Маск сообщил, что первая автономная доставка электромобиля Tesla Model Y без участия водителя успешно состоялась и даже раньше намеченного срока. По его словам, автомобиль самостоятельно преодолел путь от завода до дома клиента, подтвердив готовность технологии к практическому применению.
«Первая полностью автономная доставка Tesla Model Y с завода до дома клиента была осуществлена на день раньше запланированного срока!» — написал Маск в социальной сети X*.
Он выразил благодарность команде инженеров и разработчиков Tesla, особенно специалистам в области программного обеспечения и искусственного интеллекта, за их вклад в реализацию этого достижения.
Ранее Илон Маск поделился результатами своего теста на наркотики после того, как у него произошла перепалка с президентом США Дональдом Трампом.
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