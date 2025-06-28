Движение в Москве ограничат из-за проведения выпускного

Всероссийский выпускной станет поводом для изменения схемы движения транспорта в Москве, заявили в городском департаменте транспорта.
Ограничения будут действовать 28 и 29 июня.
Сообщается о планах закрыть участок улицы Ильинки от Старой площади до Красной площади. Ограничения будут действовать с 8:00 28 июня до 7:00 29 июня.
Аналогичные изменения коснутся участка Ильинки от Старой площади до Красной площади. Кроме того, будет перекрыт проезд между Ильинкой и Варваркой у дома 5 на Красной площади.
Будет запрещена парковка на отрезке Ильинки от Новой площади до Красной площади. Запрет вступил с силу с полуночи 28 июня до окончания мероприятия выпускного.
Также с 15:00 до 19:30 28 июня будет перекрыта права полоса Моховой улицы на участке от дома 1 до дома 11, строение 1.
В ведомстве призвали заранее обеспокоиться маршрутами следования тех автолюбителей, которые планируют использовать свой транспорт в это время.
Также сообщается, что с 15:00 28 июня до конца мероприятия временно закроют остановку «Метро “Библиотека имени Ленина”» на Моховой улице для автобусов м1, м2, м6, м7, м9 и е10 следования в сторону станции «Лубянка».