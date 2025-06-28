Регина Тодоренко раскрыла пол третьего ребёнка от Влада Топалова

Напомним, о третьей беременности Тодоренко стало известно ещё в конце апреля. Об этом случайно рассказала певица Валерия в разговоре со своим мужем продюсером Иосифом Пригожиным. Позже и сама телеведущая перестала скрывать беременность. На юбилее Владимира Преснякова и Натальи Подольской её заметили в белом платье, подчёркивающем округлившийся живот. При этом до этого Тодоренко предпочитала отшучиваться, когда речь заходила о третьем ребёнке.