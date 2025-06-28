Стилист рассказал, как вернуть гладкость волосам после окрашивания

Тусклые, ломкие или пересушенные волосы — частая проблема после осветления и окрашивания. Но вернуть прядям гладкость и блеск можно, не прибегая к агрессивным процедурам. Парикмахер и стилист Александр Жадан рассказал KP.RU, как работает холодное восстановление — мягкий способ оздоровления волос без утюжков и кератина.
— Эффект от процедуры будет держаться около месяца. В том случае, если она правильно выполнена. Пойдет девушкам с сухими и тусклыми, непослушными волосами. А также тем, у кого волосы повреждены осветлением или окрашиванием, — пояснил специалист.
Процедура насыщает структуру волос увлажняющими и питательными веществами. Однако важно помнить, что после процедуры нельзя мыть голову хотя бы три дня, чтобы результат закрепился.
— Процедуру нужно повторять регулярно, как только эффект начинает ослабевать. Это от двух недель до месяца, — уточнил стилист.
По его словам, есть и противопоказания. Метод не работает на седых волосах, а на тонких не стоит делать его слишком часто. Кроме того, возможна аллергическая реакция на компоненты, поэтому о ней стоит подумать заранее.