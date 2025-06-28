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Около 500 пар поженятся в Челябинской области в красивую дату июля

25 июля 2025 года стало рекордной датой для заключения браков в Челябинской области: более 500 пар подали заявления на регистрацию. Из-за высокого спроса большинство ЗАГСов были вынуждены прекратить запись, сообщает Государственный комитет по делам ЗАГС региона.

Для пар, не успевших записаться в ЗАГСы, была доступна альтернатива — торжественная регистрация в Центральной библиотеке имени Пушкина. Церемонии пройдут в Пушкинском зале, где создана особая атмосфера. Однако и там количество свободных мест ограничено.