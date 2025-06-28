Около 500 пар поженятся в Челябинской области в красивую дату июля

Для пар, не успевших записаться в ЗАГСы, была доступна альтернатива — торжественная регистрация в Центральной библиотеке имени Пушкина. Церемонии пройдут в Пушкинском зале, где создана особая атмосфера. Однако и там количество свободных мест ограничено.