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Режиссер Андреасян попал в базу «Миротворца»

Режиссера Сарика Андреасяна внесли в базу данных украинского ресурса «Миротворец». Его обвиняют в якобы нарушении госграницы Украины и осуществлении незаконной деятельности на полуострове Крым.

Андреасян попал в «Миротворец» за нарушение украинской госграницы.

Режиссера Сарика Андреасяна внесли в базу данных украинского ресурса «Миротворец». Его обвиняют в якобы нарушении госграницы Украины и осуществлении незаконной деятельности на полуострове Крым.

«[Принимал участие в ] информационной провокации России против Украины, а также в сознательном нарушении границ страны и незаконной деятельности в Крыму», — говорится на портале, данные приводит РИА «Новости». Андреасян является автором таких проектов, как сериал «Чикатило», а также фильмов «Онегин», «На солнце вдоль рядов кукурузы» и ряда других картин.

Сайт «Миротворец» работает с 2014 года. На нем публикуются персональные данные лиц, которых его создатели считают якобы угрозами для национальной безопасности Украины. Недавно в базу данных портала был внесен глава РФПИ Кирилл Дмитриев, принимавший участие в переговорах по украинскому конфликту. Он обвиняется в якобы «финансировании России» и «участии в информационных операциях против Киева». Причем изначально Дмитриева включали в «Миротворец» еще в 2020 году.

Кроме того, в июне на сайт добавили личные данные бывшего игрока сборной РФ по футболу Владимира Быстрова, хоккеиста Александра Овечкина и певицы Ани Лорак. Также создатели портала включили в списки и ряд зарубежных лидеров: премьер-министра Словакии Роберта Фицо, президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силва и главу Республики Сербской Милорада Додика, передает деловое издание «Взгляд».

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