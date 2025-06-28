Режиссер Андреасян попал в базу «Миротворца»

Сайт «Миротворец» работает с 2014 года. На нем публикуются персональные данные лиц, которых его создатели считают якобы угрозами для национальной безопасности Украины. Недавно в базу данных портала был внесен глава РФПИ Кирилл Дмитриев, принимавший участие в переговорах по украинскому конфликту. Он обвиняется в якобы «финансировании России» и «участии в информационных операциях против Киева». Причем изначально Дмитриева включали в «Миротворец» еще в 2020 году.