Приказавшему обстрелять пляж в Севастополе командиру ВСУ дали пожизненный срок

«Под личным руководством Карпуши его подчинённые выпустили не менее семи тактических ракет по объектам, где находились российские военнослужащие и техника, а также по гражданскому объекту в Курской области», — заявили в ведомстве.
В результате этих атак несколько человек погибли, а другие получили ранения различной степени тяжести.
Карпуша признан виновным в совершении теракта в составе организованной группы, что повлекло значительный ущерб и смерть нескольких людей. До этого он уже был объявлен в международный розыск и заочно арестован.
Кроме того, против Карпуши возбуждено ещё одно уголовное дело, связанное с его приказом обстрелять пляж в Севастополе. Ранее Life.ru писал, что российские следователи завершили расследование дела в отношении Карпуши. За приказ нанести удар по севастопольскому пляжу командиру ВСУ заочно предъявили обвинения.