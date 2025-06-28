Россияне могут получить штраф за неправильную перевозку груза: о чем нужно помнить

Она напомнила, что перевозимый на автомобиле груз не должен затруднять водителю управление. Кроме того, вещи не могут мешать в подаче сигналов рукой, а также создавать шум. Предметы, перевозимые в машине, не должны закрывать фары и номера, добавила юрист.