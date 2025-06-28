Россияне могут получить штраф за неправильную перевозку груза: о чем нужно помнить

Россияне, перевозящие грузы на автомобилях, должны помнить о правилах. Они зафиксированы в ПДД. За неверную перевозку груза жители могут лишиться 500 рублей. Такими сведениями поделилась юрист Анастасия Билялова, пишет «Прайм».
Она напомнила, что перевозимый на автомобиле груз не должен затруднять водителю управление. Кроме того, вещи не могут мешать в подаче сигналов рукой, а также создавать шум. Предметы, перевозимые в машине, не должны закрывать фары и номера, добавила юрист.
«Если груз выступает за габариты автомобиля спереди и сзади более чем на 1 метр или сбоку более чем на 0,4 метра от внешнего края габаритного огня, его нужно обозначить знаками “Крупногабаритный груз”» — предупредила Анастасия Билялова.
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