Названа сумма, которую американский миллиардер Безос потратил на свадьбу в Венеции

Стало известно, во сколько обошлось американскому миллиардеру Джеффу Безосу свадьба с журналисткой Лорен Санчес. Торжество, которое началось в Венеции в четверг 27 июня и закончится в субботу 28 июня, может стоит от 47 до 56 миллионов долларов. Расчет стоимости программы для 200−250 гостей сделало агентство Reuters.