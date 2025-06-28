Названа сумма, которую американский миллиардер Безос потратил на свадьбу в Венеции

Стало известно, во сколько обошлось американскому миллиардеру Джеффу Безосу свадьба с журналисткой Лорен Санчес. Торжество, которое началось в Венеции в четверг 27 июня и закончится в субботу 28 июня, может стоит от 47 до 56 миллионов долларов. Расчет стоимости программы для 200−250 гостей сделало агентство Reuters.
В публикации приводятся также данные Министерства туризма Италии, которое предположило, что суммарный экономический эффект от свадьбы миллиардера составит порядка $1,12 млрд. В эту сумму входят доходы, которые получили венецианские отели, транспортные компании, предприятия, занятые в сфере обслуживания. Также учитываются затраты на рекламу.
Напомним, история любви одного из самых богатых людей на планете, основателя Amazon, Джеффа Безоса и бывшей телеведущей Лорен Санчес началась с 2019 года.
Чем занималась 55-летняя Санчес и ее подруги во время девичника в Париже, читайте здесь на KP.RU.
Ранее сообщалось, что в апреле миллиардер подарил невесте и пятерым ее подругам десятиминутный полет в космос.
Подробнее о том, какими скандалами ознаменовалось свадебное торжество Безоса и Санчес и почему итальянцы устроили бунт, читайте здесь на KP.RU.