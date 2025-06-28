В Госдуме посоветовали запретить звонки с незнакомых номеров в Telegram

«Вот в этих двух пресловутых мессенджерах (Telegram или WhatsApp — ред.), которыми вы пользуетесь по сей день, есть в глубине настроек функция отключения вызовов с незнакомых номеров. Обязательно установите ее детям, пожилым родителям эту функцию, тогда мошенники не смогут дозвониться», — сказал он в интервью РИА Новости на ПМЭФ.