В Госдуме посоветовали запретить звонки с незнакомых номеров в Telegram

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 июн — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский посоветовал установить детям и пожилым родителям запрет звонков с незнакомых номеров в Telegram и WhatsApp.
«Вот в этих двух пресловутых мессенджерах (Telegram или WhatsApp — ред.), которыми вы пользуетесь по сей день, есть в глубине настроек функция отключения вызовов с незнакомых номеров. Обязательно установите ее детям, пожилым родителям эту функцию, тогда мошенники не смогут дозвониться», — сказал он в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
Депутат отметил, что в РФ видная доля ежедневных звонков от мошенников продолжается через Telegram или WhatsApp с подменными фотографиями, происходят атаки на физлиц, предприятия, организации, от имени, якобы руководства.
Боярский добавил, что, возможно, пока информация не дошла до каждого человека или не осознанна полностью.