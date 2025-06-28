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В Госдуме посоветовали запретить звонки с незнакомых номеров в Telegram

Боярский посоветовал отключить звонки с незнакомых номеров в Telegram и WhatsApp.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 июн — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский посоветовал установить детям и пожилым родителям запрет звонков с незнакомых номеров в Telegram и WhatsApp.

«Вот в этих двух пресловутых мессенджерах (Telegram или WhatsApp — ред.), которыми вы пользуетесь по сей день, есть в глубине настроек функция отключения вызовов с незнакомых номеров. Обязательно установите ее детям, пожилым родителям эту функцию, тогда мошенники не смогут дозвониться», — сказал он в интервью РИА Новости на ПМЭФ.

Депутат отметил, что в РФ видная доля ежедневных звонков от мошенников продолжается через Telegram или WhatsApp с подменными фотографиями, происходят атаки на физлиц, предприятия, организации, от имени, якобы руководства.

«Дав четкий посыл гражданам, если вам почта, ФСБ, МВД, поликлиника звонит через WhatsApp — это точно мошенники, мы им запретили это дело», — подчеркнул он.

Боярский добавил, что, возможно, пока информация не дошла до каждого человека или не осознанна полностью.