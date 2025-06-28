В Госдуме объяснили опасности VPN-сервисов

VPN-сервисы не обеспечивают полную анонимность в сети, не защищают от фишинга или вирусов, при этом малоизвестные VPN-сервисы сами могут собирать и продавать данные пользователей, сообщили в Госдуме.
Отмечается, что спрос на VPN в России пока сохраняется, но с ростом популярности увеличивается и число ошибочных представлений. Многие уверены, что VPN гарантирует полную анонимность, скрывает активность и надёжно защищает от угроз, однако в реальности это не соответствует действительности.
На самом деле VPN шифрует трафик, но не делает пользователя «невидимым». Сайты, которые пользователи посещают, всё равно могут отслеживать их через куки, цифровые отпечатки браузера, авторизацию в сервисах. Во-вторых, бесплатные или малоизвестные VPN сами могут собирать и продавать данные о действиях пользователей — подобных инцидентов в последние годы зафиксировано много.
Кроме того, VPN не защищает от фишинга, вирусов, вредоносных расширений или «троянов», попадающих на устройство извне. От них спасёт только грамотное поведение и кибергигиена, а при использовании слабых паролей, публичных Wi-Fi или автозаполнения данных — VPN бессилен. VPN — лишь инструмент для маскировки IP и шифрования канала, он не устраняет другие цифровые следы: авторизацию в сервисах, отпечатки устройства, историю входов.
Кроме того, пользователи часто путают VPN с полной анонимизацией, совершая критические ошибки: вход в аккаунты через публичные VPN, хранение паролей в браузере, отсутствие очистки cookie — это сводит на нет эффект шифрования. Важно помнить, что большинство VPN — коммерческие проекты, а не благотворительность. Действует принцип: «Если вы не платите за продукт — вы и есть продукт». Известны случаи, когда VPN-сервисы фиксировали активность пользователей, логировали посещения сайтов и передавали данные третьим лицам, включая рекламщиков.
Рекомендуется использовать только корпоративные VPN с прозрачной политикой данных, работающие по российским законам. Но даже с ними нельзя забывать о базовой безопасности: не переходить по подозрительным ссылкам, обновлять ПО, не скачивать файлы из ненадёжных источников.
Кроме того, VPN бесполезен против социальной инженерии. Пользователя могут обмануть по телефону или в мессенджере, он может ввести данные на фейковом сайте — здесь VPN не поможет. Поэтому важнее технических средств цифровая осознанность и критическое мышление.
Таким образом, можно сказать, что VPN — инструмент, а не бронежилет, и он эффективен только как часть комплексной стратегии кибербезопасности.