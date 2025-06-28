В Госдуме объяснили опасности VPN-сервисов

Кроме того, пользователи часто путают VPN с полной анонимизацией, совершая критические ошибки: вход в аккаунты через публичные VPN, хранение паролей в браузере, отсутствие очистки cookie — это сводит на нет эффект шифрования. Важно помнить, что большинство VPN — коммерческие проекты, а не благотворительность. Действует принцип: «Если вы не платите за продукт — вы и есть продукт». Известны случаи, когда VPN-сервисы фиксировали активность пользователей, логировали посещения сайтов и передавали данные третьим лицам, включая рекламщиков.