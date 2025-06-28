Леонтьев в майке с глубоким вырезом спел для французов

Леонтьев исполнил хиты на Лазурном берегу.
Народный артист России Валерий Леонтьев выступил на французском Лазурном берегу, появившись на сцене в фирменной майке с глубоким вырезом. Об этом сообщил журнал Woman.ru.
«Недавно главный Казанова страны порадовал фанатов главными хитами на Лазурном берегу. На сцене он появился в темных штанах с кожаными вставками, майке с фирменным глубоким вырезом и ярком бело-черно-красном пиджаке», — написало издание. Там отметили, что 76-летний артист продемонстрировал отличную физическую форму и максимальную отдачу на сцене.
Кроме того, пользователи социальных сетей отмечали неизменно чистый голос, выдающийся талант и неизменную харизму артиста, называя Леонтьева легендой российской эстрады. Стилист Анастасия Мальцева подчеркнула, что для нее певец является источником вдохновения и энергии, неизменно поражающим своим внутренним и внешним совершенством.
Ранее стало известно, что Леонтьев принял предложение о выступлении на частном мероприятии во Франции, поскольку количество заказов в России заметно сократилось. В июне певец дал концерт на торжественном ужине, за который его гонорар составил порядка 15 миллионов рублей, передает «360.ru».