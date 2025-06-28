Леонтьев в майке с глубоким вырезом спел для французов

«Недавно главный Казанова страны порадовал фанатов главными хитами на Лазурном берегу. На сцене он появился в темных штанах с кожаными вставками, майке с фирменным глубоким вырезом и ярком бело-черно-красном пиджаке», — написало издание. Там отметили, что 76-летний артист продемонстрировал отличную физическую форму и максимальную отдачу на сцене.