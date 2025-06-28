Врач рассказала, как распознать и остановить паническую атаку

Паническая атака — это острое состояние, сопровождающееся сбоем дыхания, учащенным сердцебиением, резкими движениями или, наоборот, полной скованностью. Об этом рассказала доктор психологических наук, профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета Минздрава России Вера Никишина.
По ее словам, приступ может проявляться по-разному: одни люди мечутся, кричат или чувствуют удушье, а другие замирают, сворачиваются калачиком и не могут пошевелиться. Однако в обоих случаях присутствуют общие симптомы — нарушение дыхания, тахикардия, спазмы и резкие скачки температуры.
Она обратила внимание на то, что справиться с приступом помогут техники контролируемого дыхания и мышечного напряжения (например, сильное сжатие и расслабление кулаков). Однако важно освоить эти методы заранее — в момент атаки сделать это практически невозможно.
Никишина отметила, что если рядом с вами у кого-то началась паническая атака, главное — сохранять спокойствие.
— В момент панической атаки человек сам себе не хозяин. Здесь функция близкого может быть настроенная на перехват, регуляцию состояния, поскольку сам человек регулировать свое состояние во время панической атаки категорически не может. Но для этого тоже нужны навыки, — рассказала Никишина в беседе с РИА Новости.
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