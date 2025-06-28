Врач рассказала, как распознать и остановить паническую атаку

— В момент панической атаки человек сам себе не хозяин. Здесь функция близкого может быть настроенная на перехват, регуляцию состояния, поскольку сам человек регулировать свое состояние во время панической атаки категорически не может. Но для этого тоже нужны навыки, — рассказала Никишина в беседе с РИА Новости.