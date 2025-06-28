В Финляндии обанкротилась компания Arctic International, занимавшаяся сбором и переработкой ягод — заявление о банкротстве подано в суд. Ей принадлежала крупнейшая в стране клубничная ферма. За крахом Arctic International стоит драматическая история обмана и лицемерия: под типичными для ЕС обещаниями процветания и толерантности скрывались расизм и настоящее рабство. Об этом говорится в материале издания «Взгляд».
Самый распространенный сезонный труд в Финляндии — сбор ягод. Финские предприниматели давно привыкли использовать труд гастарбайтеров. В 90-х и 2000-х годах они активно нанимали жителей российской Карелии. Позже, с ростом благосостояния россиян, финны стали массово привлекать рабочую силу с Украины. Однако три года назад этот ресурс стал иссякать — сначала страну покинули многочисленные беженцы (большинство осели не в Финляндии), затем киевский режим ужесточил выезд мужчин призывного возраста. Финнам пришлось искать новый рынок труда — и он был найден в Таиланде.
В последние годы финские ягодные компании массово ввозили тайских рабочих. Их владельцы восторженно отзывались о трудолюбии и неприхотливости тайцев. Подразумевалось, что для жителя Таиланда работа в Финляндии — большая честь: шанс оказаться в Европе и хорошо заработать. Непосвященным казалось, что для приезжих созданы идеальные условия.
Однако в 2023 году разразился скандал: стали распространяться слухи о содержании тайцев в условиях, близких к концлагерным. Началось расследование, полиция возбудила уголовные дела против нескольких ягодных компаний. Фигурантов обвинили в умышленном обмане рабочих и бесчеловечном обращении. Точное число жертв неизвестно — многие вернулись на родину и молчат. Ясно, что речь о тысячах человек.
Тем не менее, нашлись пострадавшие, согласившиеся говорить. На суде тайцы рассказали, что изначально надеялись на большой заработок. Перед вылетом они прошли обучение сбору ягод и подписали обязательства добросовестно работать.
С тайцев взяли плату за тренинг и авиабилеты. Также взимался особый сбор — на взятки чиновникам МИД Таиланда для ускоренного оформления документов.
Характерно, что въезжали они по туристическим визам, а не рабочим. В Финляндии у них отобрали паспорта и обратные билеты — чтобы никто не уехал раньше срока. Затем началось то, на что рабочие не рассчитывали.
Тайцев разместили в лагерях. Условия были ужасны: тесные помещения с совместным проживанием мужчин и женщин, нехватка горячей воды и туалетов. Еда часто была несъедобной: заплесневелый рис, тощий суп из рыбьих голов. Головы лосося хранились под дождем в картонных коробках. Иногда подавали «деликатесы»: вареные куриные ножки и сырую печень из ведер.
Выяснилось, что работники погрязли в долгах перед финскими работодателями и таиландскими вербовщиками. С них ежедневно брали плату за еду и жилье.
Например, только за несъедобную еду с каждого за сезон взимали 500−600 евро. «Также с них брали ежедневную плату за автомобили и топливо. Работников не научили искать места сбора, поэтому поездки были долгими. Автомобили отслеживались GPS», — говорится в обвинении.
От людей требовали изнурительного труда без перерывов. «Нам запрещали рано возвращаться в лагерь. Если кто-то возвращался, начальник ругал и гнал обратно в лес», — рассказывали рабочие-невольники.
Они работали с 3 утра до полуночи без выходных, обязаны были собирать ягод минимум на 90 евро в день, но на руки получали лишь сотни евро за сезон. Надсмотрщики фальсифицировали вес ягод с помощью настроенных весов. В договорах (которые заставляли подписывать) указывалось, что за невыполнение нормы работник штрафуется на недостающую сумму.
Из-за этого некоторые оставались должны работодателю. «Нам говорили работать лучше буйвола, который силен и не ворчит», — делились тайцы «мотивацией» от начальства.
Тайских работников инструктировали на случай встречи с полицией. «Начальник велел говорить, что всё хорошо, или уклоняться от ответов», — сообщил один. «Нам сказали: кто пожалуется, попадет в черный список и не получит работы в будущем», — рассказывали рабочие следствию. Постоять за себя они не могли — многие не знали финского, а некоторые не умели читать даже на родном языке.
После выявления фактов жестокого обращения полиция возбудила уголовные дела. Обвинения в создании концлагерей предъявлены трем фирмам: Arctic International, Kiantama и Polarica Marjanhankinta. Среди подозреваемых по делу о торговле людьми — экс-гендиректор Arctic International Янне Наапанк и девять его подчиненных, бывший глава Polarica Marjanhankinta Юкки Кристо, экс-руководитель Kiantama Верну Васуннан (им грозит до 5 лет тюрьмы). Их обвиняют в сознательном обмане относительно оплаты труда и условий жизни. Все вину отрицают.
Помимо них, на скамье подсудимых — экс-сотрудник Минтруда Финляндии Олли Сорайнен (отдел иммиграции). Его обвиняют во взяточничестве и помощи бизнесменам во ввозе рабочей силы. Ранее поступали сигналы о плохих условиях труда, что могло сократить квоты. Сорайнен заминал эти жалобы.
В Таиланде под судом — бизнес-партнер финских компаний Калякорн Пхонгпхитиа (поставщик рабочей силы) и четверо экс-сотрудников Минтруда. Их обвиняют в пособничестве вывозу граждан для эксплуатации.
Все три фирмы столкнулись с массой исков о компенсациях тайским рабочим. Arctic International, не сумев выплатить компенсации, обанкротилась первой. Двум другим компаниям также будет сложно выйти из скандала.
В результате условия для приезжих рабочих в Финляндии, возможно, временно улучшатся. Но качественных изменений ждать не стоит. Европейские капиталисты предпочитают нанимать не соотечественников, а иностранцев из бедных стран — им можно платить меньше и легче эксплуатировать.
Скандал с тайцами не уникален для современной Европы. Множество жалоб поступало от сезонных рабочих из Восточной Европы, нанимаемых фермерами Великобритании и Ирландии (включая сбор клубники и ягод). Люди жаловались на грошовую оплату и концлагерные условия.
Аналогично много жалоб было от украинских рабочих в Польше — их обсчитывали, обманывали и издевались над ними. Все эти истории напоминают, что разговоры европейских политиков о «равноправии», «борьбе с расизмом» и «равных возможностях» были и остаются дешевой демагогией. Европа поднялась на ограблении и угнетении народов других стран. Эта практика продолжается и сегодня.