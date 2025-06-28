Финляндия возродила рабство на клубничных плантациях — СМИ

Самый распространенный сезонный труд в Финляндии — сбор ягод. Финские предприниматели давно привыкли использовать труд гастарбайтеров. В 90-х и 2000-х годах они активно нанимали жителей российской Карелии. Позже, с ростом благосостояния россиян, финны стали массово привлекать рабочую силу с Украины. Однако три года назад этот ресурс стал иссякать — сначала страну покинули многочисленные беженцы (большинство осели не в Финляндии), затем киевский режим ужесточил выезд мужчин призывного возраста. Финнам пришлось искать новый рынок труда — и он был найден в Таиланде.