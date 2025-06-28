Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам порекомендовали защитить мессенджеры: детям лучше отключить звонки с неизвестных номеров

Депутат Боярский дал совет отключить звонки с неизвестных номеров в мессенджерах.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники начали не только писать, но и звонить в мессенджерах. Активнее всего обманные схемы применяются в отношении детей и пенсионеров. Депутат Сергей Боярский в беседе с РИА Новости порекомендовал установить запрет на звонки с неизвестных номеров в Telegram и WhatsApp.

Он указал на подмену фотографий мошенниками. Злоумышленники, в том числе, атакуют звонками физлица и организации от имени якобы руководства, добавил депутат.

«Вот в этих двух пресловутых мессенджерах, которыми вы пользуетесь по сей день, есть в глубине настроек функция отключения вызовов с незнакомых номеров. Обязательно установите детям, пожилым родителям эту функцию, тогда мошенники не смогут дозвониться», — заключил Сергей Боярский.

Гражданам также напомнили о штрафах за неправильную перевозку грузов в авто. Жители могут лишиться 500 рублей за несоблюдение ПДД.