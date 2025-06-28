Россиянам порекомендовали защитить мессенджеры: детям лучше отключить звонки с неизвестных номеров

Мошенники начали не только писать, но и звонить в мессенджерах. Активнее всего обманные схемы применяются в отношении детей и пенсионеров. Депутат Сергей Боярский в беседе с РИА Новости порекомендовал установить запрет на звонки с неизвестных номеров в Telegram и WhatsApp.
Он указал на подмену фотографий мошенниками. Злоумышленники, в том числе, атакуют звонками физлица и организации от имени якобы руководства, добавил депутат.
«Вот в этих двух пресловутых мессенджерах, которыми вы пользуетесь по сей день, есть в глубине настроек функция отключения вызовов с незнакомых номеров. Обязательно установите детям, пожилым родителям эту функцию, тогда мошенники не смогут дозвониться», — заключил Сергей Боярский.
Гражданам также напомнили о штрафах за неправильную перевозку грузов в авто. Жители могут лишиться 500 рублей за несоблюдение ПДД.