Россиянам порекомендовали защитить мессенджеры: детям лучше отключить звонки с неизвестных номеров

Мошенники начали не только писать, но и звонить в мессенджерах. Активнее всего обманные схемы применяются в отношении детей и пенсионеров. Депутат Сергей Боярский в беседе с РИА Новости порекомендовал установить запрет на звонки с неизвестных номеров в Telegram и WhatsApp.