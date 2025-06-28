Во Владивостоке побит температурный рекорд 1970 года

ВЛАДИВОСТОК, 28 июн — РИА Новости. Воздух во Владивостоке в пятницу прогрелся до рекордных 31,4 градуса, что оказалось выше предыдущего максимума на эту дату, зафиксированного в 1970 году, сообщает Примгидромет.
«Во Владивостоке установлен новый температурный рекорд! 27 июня 2025 года в городе было зафиксировано плюс 31,4 градуса по Цельсию, что превысило предыдущий рекорд на эту дату, установленный в 1970 году, — тогда максимальная температура составляла ровно плюс 30 градусов по Цельсию», — говорится в сообщении.
Отмечается, что к температурному рекорду привёли действия гребня тихоокеанского антициклона, по западной периферии которого на край с центрального Китая выносится очень теплая и сухая воздушная масса.
«Аномально жаркая погода сохраняется в Приморском крае с начала недели, в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение», — добавили синоптики.