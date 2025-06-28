В Минусинском районе в ванне утонул 9-месячный младенец

Об этом рассказали в СК по Красноярскому краю.
Вчера вечером в Минусинском районе поступило сообщение о трагедии: 9-месячный младенец утонул в ванне в частном доме в СНТ Заливные Луга. Следственный комитет России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовное дело по статье, касающейся причинения смерти по неосторожности.
По предварительной информации, 27 июня 2025 года женщина купала двоих детей — 2-летнего и 9-месячного. На некоторое время она вышла на кухню, оставив детей без присмотра, и включила музыку. Услышав крик старшего ребенка, мать вернулась в ванную и обнаружила, что младенец полностью погружен в воду и не дышит. Она попыталась реанимировать ребенка и вызвала скорую помощь, но, к сожалению, спасти девочку не удалось.
Следователь уже работает на месте происшествия. В рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные действия для выяснения всех обстоятельств случившегося.