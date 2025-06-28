В Минусинском районе в ванне утонул 9-месячный младенец

По предварительной информации, 27 июня 2025 года женщина купала двоих детей — 2-летнего и 9-месячного. На некоторое время она вышла на кухню, оставив детей без присмотра, и включила музыку. Услышав крик старшего ребенка, мать вернулась в ванную и обнаружила, что младенец полностью погружен в воду и не дышит. Она попыталась реанимировать ребенка и вызвала скорую помощь, но, к сожалению, спасти девочку не удалось.