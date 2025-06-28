Придаёт бодрость и повышает выносливость: Эксперт раскрыл Life.ru секрет полезности кваса

Квас представляет собой напиток, в котором благодаря сложному симбиозу молочнокислых и дрожжевых культур образуются не только органические кислоты (молочная, уксусная), но и витамины группы В, аминокислоты и полифенолы. Об этом в беседе с Life.ru рассказал доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации, кандидат химических наук Алексей Панов.