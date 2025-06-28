Следствие объединило два коррупционных дела против Тимура Иванова

Следственные органы объединили в одно производство два уголовных дела о коррупции, связанных с бывшим заместителем министра обороны РФ Тимуром Ивановым.
Как следует из материалов, изученных ТАСС, объединены дела о получении Ивановым взяток в особо крупном размере и о даче взяток главой компании «Олимпситистрой» Александром Фоминым.
Ранее в отношении Иванова уже возбуждались уголовные дела — о растрате 216 млн рублей при закупке паромов для Керченской переправы и выводе 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц», а также о получении взяток на общую сумму свыше 1,3 млрд рублей. По последнему делу бизнесмены Сергей Бородин и Александр Фомин, заключившие досудебные соглашения, дали признательные показания.
Следствие установило, что Фомин освобождал Иванова от оплаты ремонтных и строительных услуг, что квалифицируется как взятка. Другой эпизод связан с агрокомплексом «Русское село», учредителем которого является Бородин. По версии следствия, взяткой стали заём в 122 млн рублей от ООО «Проопт» и 30 млн рублей, внесённые в уставной капитал предприятия. Бородин, сотрудничая со следствием, подтвердил факты передачи денег Иванову. Приговор по делу о растрате при закупке паромов ожидается 1 июля.
Ранее сообщалось, что суд отказался смягчить меру пресечения экс-депутату Курской облдумы.