Следствие объединило два коррупционных дела против Тимура Иванова

Следствие установило, что Фомин освобождал Иванова от оплаты ремонтных и строительных услуг, что квалифицируется как взятка. Другой эпизод связан с агрокомплексом «Русское село», учредителем которого является Бородин. По версии следствия, взяткой стали заём в 122 млн рублей от ООО «Проопт» и 30 млн рублей, внесённые в уставной капитал предприятия. Бородин, сотрудничая со следствием, подтвердил факты передачи денег Иванову. Приговор по делу о растрате при закупке паромов ожидается 1 июля.