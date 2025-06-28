Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 28 июня 2025 года.
Овнов ждет прекрасный и в то же время беспокойный день. Они смогут заняться совсем новыми делами, которые помогут познакомиться с необычными людьми. Представители знака будут открыты для всего нового и могут изменить свою точку зрения на многие вещи. У них получается учиться на чужих ошибках и не совершать собственные, а также завоевывать симпатию у окружающих.
Тельцы смогут добиться новых рекордов в работе, если сосредоточатся на ней, а не станут тратить время на пустые разговоры и размышления. Не стоит доверять проверенным друзьям — многие из них в текущий момент могут позавидовать популярности и славе. В финансах следует соблюдать осторожность.
Близнецам рекомендуется проявлять осторожность. Сегодняшний день не подходит для риска и использования сомнительных методов. Представители знака не смогут быстро улучшить свое финансовое положение или стремительно взлететь по карьерной лестнице. Скорее всего, им придется заниматься мелкими и однообразными делами.
Ракам будет сложно закончить любые начатые дела. Чаще обычного возникают какие-то неожиданные проблемы и появляются преграды. Могут разочаровать союзники — они не поддержат представителей знака из-за большой занятости. Также нежелательно обсуждать финансовые вопросы и профессиональные дела.
Львы по-прежнему витают в облаках и фантазируют, но не всегда способны сосредоточиться на делах, требующих внимания. Хорошо, если рядом с ними будет человек, который поможет настроиться на серьезный лад. В финансовых вопросах не стоит полагаться на мнение окружающих.
Дев ждет необычный и интересный, но не слишком плодотворный день. Они берутся за разные дела, но чаще обычного их бросают, не доводя до конца. Часто раздражают критические замечания окружающих. Не стоит слушать завистников, лучше строить свои планы на жизнь. Во второй половине дня возможны мелкие недоразумения.
У Весов будет благоприятный день для общения с людьми, на которых нужно произвести впечатление. Рекомендуется демонстрировать свои сильные стороны и ненавязчиво рассказывать о победах. Стоит поделиться новыми идеями с вероятными спонсорами. Самые изобретательные представители знака найдут способ подняться по карьерной лестнице.
У Скорпионов начало дня будет очень спокойным и гармоничным. Этот период подходит для общения с близкими, обсуждения важных для всех вопросов. Представители знака часто с полуслова понимают дорогих им людей. Не исключено, что удастся положить конец давним разногласиям.
У Стрельцов хорошо проходят деловые и личные встречи, им легко найти общий язык с разными людьми. Возможны незапланированные поездки, связанные с работой. Некоторые представители знака смогут заключить выгодные сделки. Сегодняшний день подходит для поиска и анализа информации.
Козероги смогут многое успеть. Они готовы к решительным действиям и не боятся трудностей. Возможно, их поддержат звезды. Стоит воспользоваться благоприятным моментом, чтобы начать перспективный проект и довести дело до блестящего финала. Финансовые проблемы вряд ли возникнут.
Водолеев ждет отличный день для того, чтобы проявить смекалку. Будет возможность научиться чему-то серьезному и обучить этому окружающих. Многие готовы поддерживать представителей знака даже финансово. Не стоит отказываться сразу: возможно, расположение этих людей не будет сиюминутным.
Большая часть дня пройдет у Рыб спокойно. Они без суеты и спешки смогут завершить все запланированные дела, решить какие-то вопросы, которые в последнее время беспокоили. Встреча с друзьями будет приятной. Возможны деловые предложения, их можно принимать без раздумий, передает «Российская газета».