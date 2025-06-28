До +24 градусов ожидается в Иркутске 28 июня

До +22, +24 градусов ожидается в Иркутске в субботу 28 июня. Синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный 5−10 м/с. Об этом сообщает Иркутский гидрометцентр.
— По области переменная облачность, без существенных осадков. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, северо-восточный 5−10 м/с. При грозах порывы могут достигать до 14 м/с. Температура +21,+26 градусов, при облачной погоде +15,+20, — говорится в сообщении.
На Байкале ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 6−11 м/с, местами порывы могут достигать 15−19 м/с. Температура +17,+22 градусов.