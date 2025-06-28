До +24 градусов ожидается в Иркутске 28 июня

— По области переменная облачность, без существенных осадков. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, северо-восточный 5−10 м/с. При грозах порывы могут достигать до 14 м/с. Температура +21,+26 градусов, при облачной погоде +15,+20, — говорится в сообщении.