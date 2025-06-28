Вооружённые силы Украины на отдельных участках сумского направления были отброшены от государственной границы России на расстояние до 14 километров. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС, отметив активное продвижение российских подразделений вглубь обороны противника.
По словам Марочко, на этом участке продолжается формирование так называемой буферной зоны. Он подчеркнул, что российские силы методично продвигаются вперёд, и на сегодняшний день максимальное удаление от границы составляет более 13,5 километра.
Эксперт также уточнил, что наибольших успехов российские подразделения достигли в районах населённых пунктов Кондратовка и Юнаковка, где зафиксировано наиболее заметное продвижение вперёд.
Ранее глава партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал перспективы буферной зоны, которую российские войска создают на украинской территории.