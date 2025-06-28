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На следующей неделе в Омской области возможны проблемы с телевещанием

В это время на сетях пройдут профилактические работы.

Источник: Комсомольская правда

Российская телерадиовещательная сеть предупредила своих омских абонентов о возможных временных отключениях сигнала. С 30 июня по 6 июля на передающих станциях пройдут профилактические работы.

В селе Вольное проблемы с телевещанием возможны 2 июля с 8:00 по 14:00. В Екатеринославке — в те же часы1 июля. Работы на передающей станции Полтавки пройдут 3 июля. Щербакуля — 4 июля с 6:00 до 12:00.

В этой время в указанных населенных пунктах возможны проблемы с приемом сигнала программ РТРС-1 и РТРС-2, а в Шербакуле еще и радио «России».

В пакет РТРС-1 входят каналы «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», «НТВ», «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «ОТР» И «ТВ Центр».

В РТРС-2 — «РЕН ТВ», «Спас», «СТС», «Домашний», «ТВ-3», «Пятница!», «Звезда», «Мир», «ТНТ» и «МУЗ-ТВ».