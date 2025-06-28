На следующей неделе в Омской области возможны проблемы с телевещанием

В селе Вольное проблемы с телевещанием возможны 2 июля с 8:00 по 14:00. В Екатеринославке — в те же часы1 июля. Работы на передающей станции Полтавки пройдут 3 июля. Щербакуля — 4 июля с 6:00 до 12:00.