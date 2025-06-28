Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туристы столкнулись с высокими ценами на еду в аэропорту Антальи: в Турции оценили ситуацию негативно

Эксперт в туриндустрии Санджар: завышенные цены в аэропорту вредят имиджу Турции.

Источник: Комсомольская правда

Туристы, прилетевшие в Анталью, пожаловались на завышенные цены на еду и напитки в аэропорту. Это может негативно сказаться на имидже Турции. Так заявил в беседе с РИА Новости координатор туроператора Pegas Touristik Орхан Санджар.

Он назвал Турцию «выгодным направлением» для туристов из Европы. Эксперт подчеркнул, что завышенные цены могут создать впечатление, будто на приезжих «хотят наживиться». Это перенаправит туристов на курорты других стран, признал спикер.

«Как один из руководителей в туриндустрии с более чем 40-летним опытом, я негативно оцениваю эту ситуацию. Пока Турция годами создавала имидж привлекательного направления с точки зрения соотношения цены и качества, подобные завышенные цены вредят образу Турции», — подытожил Орхан Санджар.

Между тем, отдыхающие активно заполоняют пляжи Сочи. Туристы бронируют места под зонтами с самого утра, даже те, что находятся в тени.