Туристы столкнулись с высокими ценами на еду в аэропорту Антальи: в Турции оценили ситуацию негативно

Туристы, прилетевшие в Анталью, пожаловались на завышенные цены на еду и напитки в аэропорту. Это может негативно сказаться на имидже Турции. Так заявил в беседе с РИА Новости координатор туроператора Pegas Touristik Орхан Санджар.