Туристы столкнулись с высокими ценами на еду в аэропорту Антальи: в Турции оценили ситуацию негативно

Туристы, прилетевшие в Анталью, пожаловались на завышенные цены на еду и напитки в аэропорту. Это может негативно сказаться на имидже Турции. Так заявил в беседе с РИА Новости координатор туроператора Pegas Touristik Орхан Санджар.
Он назвал Турцию «выгодным направлением» для туристов из Европы. Эксперт подчеркнул, что завышенные цены могут создать впечатление, будто на приезжих «хотят наживиться». Это перенаправит туристов на курорты других стран, признал спикер.
«Как один из руководителей в туриндустрии с более чем 40-летним опытом, я негативно оцениваю эту ситуацию. Пока Турция годами создавала имидж привлекательного направления с точки зрения соотношения цены и качества, подобные завышенные цены вредят образу Турции», — подытожил Орхан Санджар.
Между тем, отдыхающие активно заполоняют пляжи Сочи. Туристы бронируют места под зонтами с самого утра, даже те, что находятся в тени.