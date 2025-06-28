Россиянам рассказали, стоит ли сейчас брать ипотеку

Россиянам, желающим приобрести жильё, имеет смысл откладывать деньги для того, чтобы сделать это в будущем, но не вкладывать деньги в ипотеку сейчас. Такой совет дал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Очевидно, что определенное время ипотечные ставки сохранятся на достаточно высоком уровне, поэтому сейчас рационально копить деньги для приобретения жилья в будущем, когда ставки пойдут вниз», — сказал он РИА Новости.
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