На площадке «Гулливер» в челябинском парке возобновились работы

Работы включают в себя укладку нового покрытия, замену плитки, обустройство дорожек и восстановление газонов.
Контроль за выполнением работ будет проводиться ежемесячно на основе актов приемки. Завершить реконструкцию планируется до конца года. Компании, желающие принять участие в тендере, могут подать заявки до 7 июля.
Ранее сообщалось, что обновленную площадку планировали открыть в августе, однако сроки были перенесены. Ход работ находится на личном контроле у мэра Челябинска Алексея Лошкина.
Реконструкция площадки «Гулливер» — часть масштабного обновления Центрального парка культуры и отдыха. Концепция оформления связана с космической тематикой.