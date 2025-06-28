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Reuters: миллиардер Безос потратил на свадьбу в Венеции $56 млн

Расходы включали в себя аренду элитных площадок, обслуживание, охрану и логистику.

Источник: Аргументы и факты

Американский миллиардер Джефф Безос потратил на празднование своей свадьбы с журналисткой Лорен Санчес в Венеции до 56 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с деталями мероприятия.

По информации издания, масштабные торжества, организованные для 200−250 приглашённых гостей, обошлись в сумму от 47 до 56 миллионов долларов. Расходы включали аренду элитных площадок, обслуживание, охрану и логистику.

Министерство туризма Италии оценило экономическую отдачу от мероприятия примерно в 1,12 миллиарда долларов. В эту сумму вошли доходы от размещения гостей в отелях, туристических и транспортных услуг, а также рекламный эффект, вызванный вниманием мировой прессы к свадебному торжеству.

Ранее сообщалось, что Джефф Безос, основатель Amazon и один из самых богатых людей в мире, принял решение не поддерживать организацию, которая устанавливает стандарты в области климата для компаний, чтобы избежать недовольства президента США Дональда Трампа.

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